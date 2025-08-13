Россия
10:27, 13 августа 2025

Стало известно о нападении цыган на машину медиков в российском регионе

Член СПЧ Ахмедова: Цыгане напали на машину медиков во Владимирской области
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Цыгане напали на машину медиков во Владимирской области. Об этом сообщила в Telegram член Совета по правам человека (СПЧ) Марина Ахмедова.

Как стало известно общественнице, врачи скорой помощи приехали на вызов в цыганский табор, но когда автомобиль заехал на территорию поселения, цыгане принялись бросать во врачей камнями. Машина получила повреждения. По словам Ахмедовой, нападения на врачей со стороны цыган происходили и ранее, однако полиция отказывалась принимать меры.

«Фельдшеры обращались в полицию, но там, по словам медиков, им говорили, что по факту медики приехали к цыганам как бы в гости и по собственному желанию, а те у себя дома могут вести себя, как хотят», — заявила член СПЧ.

Власти региона официально не комментировали нападение на врачей.

Ранее сообщалось, что цыгане угнали россиянина в рабство, женили на таборянке и решили послать его на спецоперацию.

