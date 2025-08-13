Экономика
14:23, 13 августа 2025Экономика

Стало известно о разделе имущества Дибровых

KP.RU: Дибровы будут делить трехэтажный особняк на Рублевке
Александра Качан (Редактор)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

В случае развода телеведущий Дмитрий Дибров и его жена Полина Диброва будут делить недвижимость, включая роскошный особняк в Подмосковье. Подробности об имуществе, которое нажили супруги за 16 лет брака, стали известны KP.RU.

По данным издания, за годы совместной жизни Дибровы построили на Рублевском шоссе трехэтажный особняк площадью 1,1 тысячи квадратов. На территории участка есть бассейн, домашний кинотеатр, сауна и несколько фонтанов. Официально недвижимость принадлежит телеведущему.

Пара также владеет двумя квартирами в центре Москвы общей стоимостью 196 миллионов рублей и несколькими автомобилями. У жены Диброва есть MINI Cooper, Audi A7 и Porsche Cayenne, а у самого телеведущего — Toyota Alphard и Mercedes CL-Класса.

Ранее Дмитрий Дибров высказался о женской измене на фоне слухов о неверности супруги и разводе. Он призвал не винить женщин в таких случаях.

