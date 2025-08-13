Интернет и СМИ
Дибров высказался о женской измене на фоне новостей о разводе

Телеведущий Дибров порассуждал о женской измене в ходе трансляции на Twitch
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Известный российский телеведущий Дмитрий Дибров провел ночной прямой эфир на фоне новостей о разводе и предполагаемой измене супруги Полины. В ходе трансляции, запись которой доступна на платформе Twitch, он высказался о женской неверности.

В эфире телеведущий рассуждал о разводах и неверности в русской и мировой литературе. Он заявил, что, насколько ему известно, последняя жена писателя Льва Толстого Софья изменяла ему, и именно благодаря этому опыту Толстой написал повесть «Крейцерова соната».

По мнению Диброва, женскую измену мужчинам посылает Бог в качестве испытания. «Это недаром все так. Что-то вам Господь этим хотел сказать. Клянусь. Где-то вам надо спохватиться, и что-то нам с вами, ребята, надо делать во славу да не себя, а максимально возможного количества людей», — сказал телеведущий.

Он также призвал не винить женщин, изменивших своим мужьям. Он счел, что супружеская неверность возлюбленной может быть следствием невнимательного отношения мужчины к ней. «Наверное, где-то мы с вами "задиванились" (...). Ну вот и получили рога», — констатировал Дибров.

Ранее знакомые семьи Дибровых раскрыли подробности их развода. Они заявили, что супруги планируют все решить мирно. Кроме того, как уточнялось в сообщении, трое детей останутся с матерью.

О том, что Дибров может развестись после 16 лет брака, стало известно в конце июля. По неподтвержденной информации, причиной могла стать измена его супруги.

