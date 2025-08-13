Стало известно об участии Мишустина в международном мероприятии 15 августа

Мишустин примет участие в мероприятях ЕАЭС в Киргизии 15 августа

Премьер-министр России Михаил Мишустин примет участие в мероприятиях Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Киргизии 15 августа. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства.

«15 августа в рамках официального визита в Киргизскую Республику (город Чолпон-Ата) председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета», — сказано в публикации.

На мероприятиях ЕАЭС будут рассматриваться вопросы углубления интеграционных процессов между странами-участницами.

Ранее лидер движения, бизнесмен Илан Шор заявил, что оппозиционный блок «Победа» предлагает программу за Союзное государство с Россией и за торгово-экономическое сотрудничество со странами ЕАЭС, а также за дешевый газ. Он подчеркнул, что это четкая и прозрачная программа.