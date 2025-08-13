Суд решил судьбу изувечившего россиянку и ее сына-подростка мужчины

В Челябинске суд приговорил мужчину к 14 годам за покушение на двойное убийство

В Челябинске суд приговорил 43-летнего местного жителя, изувечившего 42-летнюю сожительницу и ее 14-летнего сына, к 14 годам лишения свободы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Челябинской области.

Мужчина признан виновным по части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство двух лиц»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Кроме того, суд взыскал с него 800 тысяч рублей в качестве возмещения ущерба в пользу законного представителя несовершеннолетнего пострадавшего.

Как установил суд, 11 января фигурант поссорился с возлюбленной. Все произошло в квартире одного из домов, расположенного по улице Марченко. Во время ссоры осужденный находился в нетрезвом состоянии. Он повалил женщину на диван и начал душить. Это увидел сын потерпевшей. Он ударил злоумышленника ножом в поясницу. В ответ тот выхватил у мальчика нож и не менее семи раз ударил подростка в грудь и живот, а потом ударил им его мать в грудь. Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что в Приморье суд взял под стражу 31-летнего мужчину, выстрелившего в ребенка вместо его отца.