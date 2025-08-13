Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:44, 13 августа 2025Силовые структуры

Наказавшего пулей ребенка вместо его отца россиянина отправили в СИЗО

В Приморье суд взял под стражу мужчину, выстрелившего в ребенка вместо его отца
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Приморье суд взял под стражу 31-летнего мужчину, выстрелившего в ребенка вместо его отца. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным следствия, 1 августа в Уссурийске между двумя жителями произошел конфликт, во время которого один из них достал травматический пистолет и выстрелил. Однако он попал не в оппонента, а в его 15-летнего сына. Юношу госпитализировали с ранением грудной клетки.

Мужчина подозревается в покушении на несовершеннолетнего. Известно, что ранее он был судим.

Ранее сообщалось, что схрон боеприпасов нашли у жителя Донецкой народной республики, забросавшего участок соседки гранатами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты детали переговоров России и США перед встречей Путина и Трампа

    54-летняя Клаудия Шиффер похвасталась фигурой в купальнике

    МИД Эстонии выслал российского дипломата

    Россияне застряли в аэропорту Грузии на десять часов в ожидании вылета в Москву

    Наказавшего пулей ребенка вместо его отца россиянина отправили в СИЗО

    Заявление Зеленского перед встречей Путина и Трампа раскритиковали в США

    Жительница Колодезей рассказала о заходе российских войск в село

    Подтверждено получение Индией новейших российских ракет 40Н6

    Стала известна позиция Сафонова после перехода в ПСЖ украинца

    На Западе будут умолять Трампа не заключать мирное соглашение с Путиным

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости