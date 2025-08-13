Наказавшего пулей ребенка вместо его отца россиянина отправили в СИЗО

В Приморье суд взял под стражу мужчину, выстрелившего в ребенка вместо его отца

В Приморье суд взял под стражу 31-летнего мужчину, выстрелившего в ребенка вместо его отца. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным следствия, 1 августа в Уссурийске между двумя жителями произошел конфликт, во время которого один из них достал травматический пистолет и выстрелил. Однако он попал не в оппонента, а в его 15-летнего сына. Юношу госпитализировали с ранением грудной клетки.

Мужчина подозревается в покушении на несовершеннолетнего. Известно, что ранее он был судим.

