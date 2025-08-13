Тигр съел учителя начальных классов

В Индии тигр съел учителя, который пошел в лес за грибами

В Индии тигр напал на 23-летнего учителя начальных классов. Об этом сообщает Mangalore Today.

23-летнего Маноджа Дхурве съел тигр возле заповедника Пенч в штате Мадхья-Прадеш. Молодой преподаватель, работавший в местной школе, пошел в лес за грибами и не вернулся домой. Местные жители нашли изувеченное тело с сохранившимися лицом и ногой, проследовав по следам хищника.

Это уже второй подобный случай за последний месяц — в июле в Сундарбане тигры растерзали одного человека, а второй до сих пор числится пропавшим без вести.

Ранее сообщалось, что в Индии фермер стал жертвой тигра-людоеда. Трагический инцидент произошел в окрестностях города Парсеони, штат Махараштра. Позже сотрудники лесного департамента обнаружили на месте следы тигра и отправили тело на вскрытие.