Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
05:01, 13 августа 2025Из жизни

Тигр съел учителя начальных классов

В Индии тигр съел учителя, который пошел в лес за грибами
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Jessica Weiller / Unsplash

В Индии тигр напал на 23-летнего учителя начальных классов. Об этом сообщает Mangalore Today.

23-летнего Маноджа Дхурве съел тигр возле заповедника Пенч в штате Мадхья-Прадеш. Молодой преподаватель, работавший в местной школе, пошел в лес за грибами и не вернулся домой. Местные жители нашли изувеченное тело с сохранившимися лицом и ногой, проследовав по следам хищника.

Это уже второй подобный случай за последний месяц — в июле в Сундарбане тигры растерзали одного человека, а второй до сих пор числится пропавшим без вести.

Материалы по теме:
«Ружье не поможет» Как пираты и браконьеры воюют с тиграми-людоедами в самых опасных джунглях планеты
«Ружье не поможет»Как пираты и браконьеры воюют с тиграми-людоедами в самых опасных джунглях планеты
2 июля 2021
«Я вырвала сына из пасти леопарда» Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
«Я вырвала сына из пасти леопарда»Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
13 января 2021
Самый страшный зверь Бегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
Самый страшный зверьБегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
12 сентября 2019

Ранее сообщалось, что в Индии фермер стал жертвой тигра-людоеда. Трагический инцидент произошел в окрестностях города Парсеони, штат Махараштра. Позже сотрудники лесного департамента обнаружили на месте следы тигра и отправили тело на вскрытие.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    К Путину приставят секретных агентов на Аляске

    Экс-премьер Украины назвал условие для смены режима в стране

    В подмосковном городе загорелось здание администрации

    Вероятность прекращения огня между Россией и Украиной после встречи на Аляске оценили

    Тигр съел учителя начальных классов

    Раскрыты четыре главных правила безопасной БДСМ-практики

    Бойцы Нацгвардии США начали прибывать в Вашингтон

    Российский «Журавль» понаблюдает за территориями ночью

    В США рассказали о разочаровании европейцев из-за Уиткоффа

    В США предупредили Путина о готовящейся провокации на Аляске

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости