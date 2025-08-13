Трамп высказался об ударах России по Украине

Трамп усомнился в том, что ему удастся остановить удары России по Украине

Президент США Дональд Трамп усомнился в том, что ему удастся остановить удары России по Украине. Его слова прозвучали в ходе мероприятия в Кеннеди-центре в Вашингтоне, трансляцию которого вел Белый дом.

Один из журналистов спросил Трампа, верит ли он, что сможет убедить российского лидера Владимира Путина прекратить удары по Украине.

«Думаю, ответ — нет. Потому что у меня уже был с ним такой разговор», — сказал президент США.

Ранее Трамп заявил, что Россию ждут «очень серьезные последствия» от США, если в пятницу на его встрече с Путиным на Аляске не будет достигнуто согласие о прекращении огня на Украине.