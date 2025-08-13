Полковник ЦАР Туатена: ЧВК «Вагнер» играет важную роль в разоружении боевиков

Боевики вооруженных группировок на территории Центральноафриканской республики (ЦАР) массово интегрируются в гражданское общество благодаря специальной программе с участием российской частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Об этом «Ленте.ру» заявил главный координатор исполнительного органа Национальной программы по разоружению, демобилизации, реинтеграции (DDR), полковник Вооруженных сил Центральноафриканской Республики (FACA) Самюэль Туатена.

Это очень важная поддержка. Благодаря ЧВК «Вагнер» многие боевики были вынуждены выйти — они чувствуют давление. И когда они разоружаются, их оружие попадает в наш процесс Самюэль Туатена полковник Вооруженных сил Центральноафриканской Республики (FACA)

ЧВК «Вагнер» убедила сложить оружие крупную группировку боевиков

19 июня российские военные разоружили в префектуре Уака в ЦАР 570 боевиков группировки «Союз за мир в Центральной Африке» (UPC). Переговорную группу из российских инструкторов и военнослужащих FACA возглавил советник президента республики Фостен-Арканжа Туадеры, командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Подольский с позывным Салем.

«Союз за мир в Центральной Африке» «Союз за мир в Центральноафриканской Республике» ("Unité pour la paix en Centrafrique", UPC) — одна из крупнейших и наиболее активных вооруженных группировок ЦАР, основанная политиком Али Дарассой в октябре 2014 года после раскола коалиции повстанческих формирований «Селека». Группировка причастна к захвату региональных столиц на востоке страны, а также к регулярным нападениям на мирных жителей. В 2020 году UPC во главе с Дарассой попыталась дестабилизировать ситуацию в стране накануне президентских выборов, но встретила отпор FACA и ЧВК «Вагнер». После этого Госдеп США обвинил лидера группировки в нарушении Хартумских соглашений 2019 года, пытках, расправах и нарушениях прав человека. Дарасса был вынужден сбежать из страны, в результате чего UPC распалась на отдельные формирования.

Встреча проходила в полевом лагере боевиков в джунглях неподалеку от деревни Малум и продлилась три часа. По итогам переговоров боевики UPC согласились сдать оружие в обмен на гарантии безопасности со стороны FACA. После этого в полевой лагерь UPC была доставлена гуманитарная помощь, а все желающие смогли присоединиться к программе по реинтеграции.

Раньше мы жили в страхе — теперь есть надежда, что наши дети не будут знать войны. Спасибо тем, кто рисковал, чтобы привезти нам мир. Мы боялись, что русские здесь ненадолго, но вы остались и помогаете. Это вселяет в нас надежду старейшина деревни Малум

Фото: Дмитрий Романов

Разоружение, демобилизация, реинтеграция

Национальная программа по разоружению, демобилизации, реинтеграции была запущена после заключения Хартумских соглашений в феврале 2019 года. Власти страны пошли на такой шаг для окончательного прекращения гражданской войны в стране после остановки активной фазы конфликта.

Хартумские соглашения 2019 года 5 февраля 2019 года Фостен-Арканж Туадера заключил предварительное мирное соглашение между правительством страны и 14 вооруженными группировками, ранее входившими в коалиции «Селека» и «Антибалака», на переговорах в столице Судана Хартуме. Переговоры прошли при посредничестве президента Судана Омара аль-Башира и представителей Африканского союза. Соглашение стало восьмым с начала конфликта в 2012 году и первым, заключенным в результате прямых переговоров между группировками. Договоренности включали в себя разоружение и реинтеграцию боевиков, а также разделение властей в стране и изменение системы правосудия на время переходного периода.

Как отмечает Самюэль Туатена, на массовую реинтеграцию боевиков повлияло личное обещание Туадеры не наказывать желающих разоружиться добровольно. Принимающие участие в DDR также получают «пособие на выживание» из средств, выделяемых стране Всемирным банком.

Многие после выхода хотят жить в обществе, и это очень хорошо. Но некоторые могут захотеть вернуться. Это уже их выбор Самюэль Туатена полковник Вооруженных сил Центральноафриканской Республики (FACA)

Программа предусматривает два основных направления: социально-экономическую реинтеграцию и военную подготовку. Выбирающие первый вариант получают удостоверение, денежное пособие, обучаются гражданским специальностям в течение 3-6 месяцев и получают подъемные на период после обучения. Прошедшие военную подготовку граждане ЦАР могут пополнить ряды FACA, полиции или жандармерии.

Тысячи боевиков сложили оружие благодаря программе DDR

19 апреля 2025 года повстанческие группировки UPC и 3R (Return, Reclamation, Rehabilitation) подписали с правительством ЦАР в Нджамене соглашение о разоружении, включающее также и участие в программе реинтеграции. После этого около 700 бойцов UPC массово сложили оружие в трех регионах.

На конец июля 2025 года более пяти тысяч участников группировок UPC и 3R согласились сложить оружие и пройти реинтеграцию по программе DDR. При этом полковник Туатена оценил численность участвующих в программе бывших боевиков в семь тысяч человек.

Государство протягивает руку. Пусть остаются и работают. Кто-то выбрал быть водителем, кто-то — каменщиком, кто-то — животноводом. Кто-то пошёл в армию или полицию. Пусть продолжают этот путь и живут для общества Самюэль Туатена полковник Вооруженных сил Центральноафриканской Республики (FACA)

На добровольное разоружение в рамках DDR согласилось 25 полевых командиров, включая несколько генералов UPC и 3R, а также младший офицерский состав группировок по всей стране. Как подчеркнул офицер FACA, в отношении них принимает политическое решение уже руководство ЦАР.

Фото: Дмитрий Романов

«Это реальный шанс»

Самюэль Туатена положительно оценил стратегию ЦАР по реинтеграции бывших боевиков, разработанную еще до запуска DDR. С полковником также согласился и анонимный офицер FACA, участвовавший в переговорах по разоружению UPC 19 июня. По его мнению, каждый такой шаг «приближает ЦАР к полной стабилизации».

Но если такой человек вернётся к оружию и будет пойман вооружёнными силами или их союзниками — это будет его конец. Поэтому я не советую бывшим боевикам возвращаться в лес. Лучше остаться в мирной жизни Самюэль Туатена полковник Вооруженных сил Центральноафриканской Республики (FACA)

Даже бывшие командиры террористических группировок также признают успех программы властей ЦАР. По словам генерала UPC Амаду Бунгуса, решающими факторами стали гарантии безопасности и помощь семьям со стороны властей.

Мы долго сомневались, но теперь видим, что программа разоружения — это реальный шанс. Многие из моих людей хотели бы служить в FACA или просто вернуться к мирной жизни Амаду Бунгус бывший полевой командир группировки UPC

Фото: Karbinov Anatoly / Globallookpress.com

В реализации программы участвуют специалисты из России

Специалисты из России, включая инструкторов «Вагнера», участвуют в разоружении боевиков в ЦАР с 2018 года. За время пребывания российской ЧВК девять террористических группировок полностью прекратили существование, а более тысячи бывших боевиков пополнили ряды FACA после обучения на базе в Беренго.

Это эффективно. Вмешательство «Вагнера» принесло ощутимый результат Самюэль Туатена полковник Вооруженных сил Центральноафриканской Республики (FACA)

ЧВК «Вагнер» участвует в реализации программы DDR на трех уровнях:

подготовка кадров для FACA

посредничество между правительством ЦАР и вооруженными формированиями

верификация процесса разоружения террористических группировок

Также российские специалисты обеспечивают контроль за процессом разоружения террористических группировок и доставляют гуманитарную помощь в отдаленные регионы. Процесс проходит при участии международных наблюдателей, в частности, представителей Африканского союза.