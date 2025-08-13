Мир
Турция захотела принять встречу Путина, Трампа и Зеленского

РИА Новости: Турция готова принять встречу Путина, Зеленского и Трампа
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Murad Sezer / Reuters

Турция готова принять встречу президентов России, Украины и США Владимира Путина, Владимира Зеленского и Дональда Трампа, однако конкретных решений пока нет, заявил неназванный турецкий источник РИА Новости.

По его словам, подобный саммит инициировал лично глава страны Реджеп Тайип Эрдоган, озвучив предложение накануне в ходе общения с Зеленским.

Источник агентства назвал Турцию идеальной площадкой для подобной встречи с учетом ее опыта посредничества и организационных навыков.

Ранее в среду источники телеканала CBS News сообщили, что трехсторонний саммит с участием глав России, США и Украины может состояться уже в конце следующей недели. Отмечено, что в данный момент Вашингтон занимается поиском места для переговоров между лидерами стран.

