CBS: Саммит глав России, США и Украины может пройти в конце следующей недели

Трехсторонний саммит с участием глав России, США и Украины может состояться уже в конце следующей недели. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил телеканал CBS News.

Было отмечено, что в данный момент Вашингтон занимается поиском места для переговоров между лидерами стран — Владимиром Путиным, Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.

Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков уточнял, что в рамках последнего визита спецпосланник президента США Стивен Уиткофф упоминал вариант трехсторонней встречи, однако в Москве данное предложение оставили без комментариев, выразив пожелание полностью сосредоточиться на грядущей встрече Путина и Трампа, которая состоится на Аляске 15 августа.

Фото: Alex Brandon / AP

Трамп подтвердил планы трехсторонней встречи с Путиным и Зеленским

Президент США Дональд Трамп подтвердил планы трехсторонних переговоров с Путиным и Зеленским. Глава Белого дома заявил, что намерен провести саммит сразу после встречи с российским лидером в Анкоридже.

Если первая встреча пройдет хорошо, мы проведем быструю вторую встречу. Я бы хотел, чтобы она прошла практически сразу же. Мы проведем встречу с участием президента Путина, президента Зеленского и меня, если они захотят, чтобы я присутствовал Дональд Трамп президент США

Политик сделал акцент на том, что встреча трех сторон может и не состояться, если он будет недоволен результатами разговора с Путиным. Он добавил, что может вообще выйти из переговоров по Украине. «Я могу уйти и сказать "удачи". И это будет конец», — заметил глава США. По его словам, на это повлияют итоги диалога на Аляске — Трамп заявил, что ему хватит всего «пары минут» в начале переговоров с российским президентом, чтобы понять «возможна ли сделка по Украине».

Стало известно, почему Зеленского не пригласили на встречу Путина и Трампа

Американский лидер Дональд Трамп объяснил, почему не стал приглашать украинского коллегу на встречу с Владимиром Путиным на Аляске. Он рассказал об этом в ходе брифинга с журналистами в Белом доме.

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

«Он (Зеленский — прим. «Ленты.ру») не является частью этого», — заметил американский лидер, говоря о возможном участии главы Украины в грядущих переговорах с российским лидером.

Трамп подчеркнул, что Зеленский самым первым узнает об итогах его переговоров с Путиным — сразу после встречи с российским лидером он созвонится с ним.