Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:08, 13 августа 2025Экономика

У англичан появилась проблема национального масштаба

В Великобритании назвали засуху национальной проблемой
Мария Черкасова

Фото: Jon Super / AP

Национальная группа по борьбе с засухой в Великобритании объявила текущую ситуацию с нехваткой воды в стране проблемой национального масштаба, говорится на сайте британского правительства.

В настоящее время в стране пять регионов официально находятся в состоянии засухи, а еще шесть регулярно сталкиваются с засушливой погодой. Июль этого года занял пятое место по уровню жары, август в Великобритании начался с сухой погоды. Уровень воды в реках в стране в июле снизился по сравнению с июньскими показателями несмотря на осадки. Все эти факторы усиливают давление на уже испытывающие трудности системы водоснабжения и судоходные каналы.

Материалы по теме:
Россияне идут к гадалкам и астрологам при покупке жилья. Помогают ли растущая Луна и ретроградный Меркурий сэкономить миллионы?
Россияне идут к гадалкам и астрологам при покупке жилья.Помогают ли растущая Луна и ретроградный Меркурий сэкономить миллионы?
13 апреля 2025
В России захотели вернуть доходные дома. Как этот забытый вид жилья до неузнаваемости изменил облик главных городов страны?
В России захотели вернуть доходные дома.Как этот забытый вид жилья до неузнаваемости изменил облик главных городов страны?
6 июля 2025

Власти призвали граждан сокращать потребление воды. Были также высказаны советы, которые впоследствии подверглись критике. Так, жителей попросили удалять старый сообщения с электронной почты, поскольку дата-центры якобы потребляют огромные объемы воды для охлаждения систем.

Ранее об острой нехватке воды заявили в Ираке. По словам советника министерства сельского хозяйства Ирака Махди Дамада, страна сталкивается с острой нехваткой воды не только из-за климатических факторов, но и на фоне снижения поставок воды из соседних стран.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россиянам стали приходить уведомления о включении данных в электронный реестр повесток

    В Белоруссии анонсировали учения по планированию применения ядерного оружия и «Орешника»

    Новое лазерное оружие России смогло уничтожить дрон ВСУ за несколько секунд. Что о нем известно?

    Вдова солиста «На-На» заявила о проблемах со здоровьем после потери мужа

    Стало известно о разделе имущества Дибровых

    Вероятность отказа Трампа от поддержки Украины после переговоров с Путиным оценили

    «Роскосмос» рассказал о работе спутника «Кондор-ФКА»

    Хирург назвала возможные пластические операции Елизаветы Боярской

    В России рассказали о переговорах с Баку о задержанных гражданах РФ

    Российские потребители витаминов начали переходить на БАДы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости