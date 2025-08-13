Учителям в России дали новую рекомендацию относительно детей мигрантов

«Ведомости»: Учителям рекомендовали отслеживать высказывания детей мигрантов

Российским учителям рекомендовали следить за высказываниями детей мигрантов в школах. Как следует из методических рекомендаций, подготовленных Минпросвещения совместно с Минобрнауки и МВД, это может помочь выявить у них склонности к преступлениям. На документ, опубликованный на сайтах региональных министерств образования Башкирии, Свердловской и Смоленской областей, обратили внимание «Ведомости».

Методические рекомендации содержат чек-лист по выявлению детей-иностранцев, которые склонны к противоправным действиям. Кроме того, там говорится о профилактических мероприятиях с детьми и их родителями, в том числе в рамках межведомственного взаимодействия правоохранителей, социальных служб и негосударственных организаций.

Преподавателям рекомендовали взять на заметку фразы в письменных работах детей мигрантов, которые могут говорить о пренебрежительном отношении к исторической памяти, традиционным российским ценностям и государственной символике. Также учителям посоветовали обращать внимание на то, какое отношение такие учащиеся будут высказывать по отношению к «Разговорам о важном». В случае, если у школьников резко вырастет число разговоров на политические, социальные и религиозные темы, во время которых будут высказаны признаки нетерпимости, на это также стоит обратить внимание.

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов сообщил о подготовке к внесению в нижнюю палату парламента обновленного законопроекта о запрете бесплатного обучения детей мигрантов в российских школах. Первый вариант проекта депутаты отклонили в июле. В Минпросвещения впоследствии указывали, что такая инициатива противоречит Конституции России.