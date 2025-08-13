Украина ударила по российским объектам из РСЗО HIMARS и девятью авиабомбами

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по российским объектам из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и авиабомбами. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

По данным министерства, системы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили четыре снаряда HIMARS и девять управляемых авиационных бомб.

Помимо того, Украина атаковала российские объекты и позиции с помощью беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Системы ПВО уничтожили 240 дронов противника.

Ранее генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что командование ВСУ готовится использовать спецназ для удара по российскому приграничью. Военнослужащий также отметил, что у него нет точной информации, где именно произойдет попытка удара сосредоточенных у границы украинских войск.