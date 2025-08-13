В Британии назвали возможный итог встречи Путина и Трампа

Economist: Трамп после встречи с Путиным может принудить Украину и ЕС к миру

Президент США Дональд Трамп после встречи с российским коллегой Владимиром Путиным может выдвинуть Европейскому союзу (ЕС) и Украине ультиматум, чтобы принудить их к миру. Возможный итог переговоров назвало британское издание The Economist.

«Либо подписать соглашение и согласиться на перестройку европейской безопасности, либо отклонить его и рисковать тем, что Трамп уйдет и сократит разведывательную и военную поддержку Украины», — указано в статье.

При этом американский лидер дал понять, что он все еще испытывает негативное отношение к Киеву, подчеркивает газета.

Ранее Трамп заявил, что не согласен с позицией президента Украины Владимира Зеленского по обмену территориями. «"Мне нужно получить одобрение в соответствии с конституцией". Ему не требовалось одобрение, чтобы вступить в войну», — сказал он.