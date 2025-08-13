Россия
09:44, 13 августа 2025

В Дагестане автомобиль свадебного кортежа рухнул в 50-метровый обрыв

В Дагестане авто свадебного кортежа упало с обрыва, 4 человека пострадали
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Дагестане два автомобиля, один из которых был в составе свадебного кортежа, рухнули в 50-метровый обрыв. Об этом сообщило управление МВД по республике в Telegram-канале.

Авария произошла в Рутульском районе региона. Там 19-летний местный житель за рулем Kia в составе свадебного кортежа столкнулся с управлением Lada, за рулем которого был 18-летний местный житель. ДТП, по данным министерства, произошло из-за того, что водитель Kia не соблюдал дистанцию и боковой интервал движения.

В результате 20-летний пассажир Lada получил несовместимые с жизнью травмы. Еще четверо пострадали – водителей обоих транспортных средств, в также двух девушек в возрасте 18 и 19 лет, госпитализировали. Об их состоянии данных не приводится.

Ранее в Карабудахкентском районе Дагестана три человека попали в смертельное ДТП по дороге на свадьбу, они не выжили. 19-летний житель Дагестана за рулем Lada, которая ехала в составе свадебного кортежа, пытался совершить обгон и столкнулся на встречной полосе с Mercedes, за рулем которого был 39-летний россиянин

