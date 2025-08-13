В ЕС обрадовались улучшению отношения со стороны Трампа

Politico: В ЕС оценили усилия Трампа по налаживанию отношений

В Европейском союзе (ЕС) высоко оценили усилия президента США Дональда Трампа по налаживанию отношений. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Европейские чиновники высоко оценили усилия администрации Трампа по налаживанию отношений, которые являются признаком его смещения акцентов в сторону континента», — утверждается в публикации.

При этом отмечается, что в ЕС возникают сомнения относительно того, насколько США на самом деле открыты к диалогу. По словам неназванного чиновника, в предстоящем разговоре Трампа с европейскими лидерами главным является то, «будет ли это реальным обсуждением, реальными консультациями» или просто красивыми словами.

Ранее стало известно, что Трамп проведет разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. В онлайн-переговорах также примут участие вице-президент США Джей Ди Вэнс и некоторые европейские лидеры.