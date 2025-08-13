В Госдуме предложили поощрять учителей за отказ от домашних заданий

Спикер Госдумы Чернышов предложил ввести доплаты за отказ от домашних заданий

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов от ЛДПР предложил ввести доплаты для учителей, которые будут отказываться от традиционных домашних заданий в пользу инновационных методик. Парламентарий направил обращение на имя главы Минпросвещения Сергея Кравцова, документ есть в распоряжении РИА Новости.

«Для стимулирования педагогов, готовых реализовать данную модель, целесообразно предусмотреть специальную доплату полностью отказавшимся от традиционных домашних заданий», — говорится в обращении на имя министра.

Там подчеркивается, что ключевым условием для предоставления выплаты будет подтверждение результативности новых образовательных методик через мониторинг академической успеваемости, динамики мотивации учащихся и независимые экспертные оценки.

Депутат также предложил Кравцову рассмотреть постепенный отказ от обязательных объемных домашних заданий в пользу инновационных форматов — например, проектной деятельности. Это позволит комплексно решить проблему излишней нагрузки школьников и сохранить качество образования, уверен он.

Днем ранее, 12 августа, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что нижняя палата парламента планирует выработать предложения, которые касаются изменения ситуации с нагрузкой на школьников и домашними заданиями. Большинство считает, что нагрузка на детей избыточна и ее необходимо снижать, сообщил он, добавив, что также от россиян звучат предложения об изменении подходов к выполнению домашних заданий.