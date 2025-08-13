В Китае спрогнозировали изменение расклада сил из-за российского «Буревестника»

Global Times: Ракета «Буревестник» может изменить ядерный баланс в мире

Российская крылатая ракета «Буревестник» может изменить расклад сил в глобальном стратегическом ядерном потенциале. Такое мнение выразил китайский военный эксперт Сун Чжунпин, его слова приводит Global Times.

Эксперт назвал российскую разработку «уникальным оружием». «В отличие от обычных крылатых ракет, работающих на химическом топливе, "Буревестник" использует ядерную энергию, что обеспечивает ему практически бесконечную дальность», — заявил он.

Как утверждает Чжунпин, обычно ядерные боеголовки устанавливаются на баллистических или крылатых ракетах с химическим двигателем, и РФ стала первой страной, разрабатывающей ядерное оружие, приводимое в движение ядерной энергией. «Успешное создание этого оружия может в некоторой степени изменить расклад сил в глобальном стратегическом ядерном потенциале», — подчеркнул военный эксперт.

Ранее в США заявили об опасности усиления российского арсенала крылатых ракет. «Три года ударных операций по Украине дали ценный оперативный опыт российским летным экипажам и военно-морским силам», — сообщил Глава Северного командования ВС США генерал Грегори Гийо.