В Раде допустили свержение Зеленского после встречи Путина и Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский может быть свергнут после встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Об заявила депутат Верховной Рады Анна Скороход в интервью Александру Шелесту (признан в РФ иностранным агентом).

«Третий вариант (..) это военный переворот, о котором достаточно много говорят, (...) и временный переход власти к военным, которые тоже подпишут все мировые соглашения», — заявила Скороход.

По ее словам, после возможного военного перехода какое-то время в стране будет править переходное правительство, после чего «все пойдут на выборы».

Она добавила, что более вероятным развитием событий является подписание Зеленским или главой парламента мирных соглашений, после чего пройдет организация выборов.

Ранее Зеленский отверг вывод украинских войск из Донбасса. Он подчеркнул, что не изменил своей позиции по данному вопросу и объяснил, что иное решение противоречило бы Конституции страны.

