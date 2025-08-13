Россия
13:01, 13 августа 2025Россия

В России дочери экс-военного отказали в выплатах после его отъезда на Украину

Елена Торубарова
Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

Верховный суд не признал право дочери уехавшего на Украину экс-военного на получение пенсии за него. Об этом сообщает РАПСИ.

Как следует из материалов дела, россиянин уехал на Украину в 2022 году для того, чтобы посетить места захоронения родителей, но с началом специальной военной операции (СВО) не смог вернуться в Россию. Вскоре после отъезда мужчины не стало.

При этом с мая по август 2022 года пенсию мужчине продолжили начислять по почте, но средства не доходили до получателя и возвращались в банк. Впоследствии военный комиссариат остановил выплаты.

Наследница решила получить причитавшиеся ему деньги. Первый суд она выиграла — за ней было признано право на сумму, которая вернулась в банк в период с мая по август 2022 года. Речь шла о 136 тысячах рублей.

Апелляционная и кассационная инстанции сочли, что дочь имеет право на всю пенсию за период с мая и до последнего дня жизни мужчины. Ей присудили всю сумму выплат, которые были приостановлены, — 311 тысяч рублей.

Однако представитель военного комиссариата направил жалобу в Верховный суд с просьбой отменить постановления двух последних инстанций. И суд встал на его сторону.

Решение было обосновано тем, что выезд на постоянное жительство в государство, с которым у России нет международного договора, — это одно из оснований приостановления выплаты военной пенсии, а факт того, что мужчина хотел вернуться в Россию, установлен только со слов дочери — заинтересованного в деле лица. На сегодняшний день дело направили на новое рассмотрение.

Ранее в Екатеринбурге сыну участника СВО отказали в выплатах из-за родственников на Украине. По его словам, бабушке по отцовской линии сейчас может быть около 90 лет.

