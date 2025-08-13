Сальдо заявил, что слова Зеленского о территориях — попытка сорвать диалог

Заявление Владимира Зеленского об отказе идти на территориальные уступки являются попыткой срыва диалога еще на старте. Об этом заявил глава Херсонской области Владимир Сальдо, чьи слова приводит РИА Новости.

«Любому здравомыслящему ясно: мирное соглашение возможно только с учетом реальной ситуации на земле. А жители четырех исторических регионов уже сделали свой выбор в 2022 году, проголосовав за воссоединение с Россией», — пояснил он.

Сальдо также добавил, что ссылка Зеленского на украинскую конституцию не больше, чем уловка артиста. Политик также напомнил, что Зеленский находится на посту президента Украины без соответствующих выборов.

Ранее украинский глава заявил, что Вооруженные силы Украины не выйдут из Донбасса. Также он пригрозил началом третьей войны, если на Киев будут давить. Помимо того, стало известно, что Зеленский отказался обсуждать с президентом США Дональдом Трампом территориальные уступки.