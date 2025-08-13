Мир
В России объяснили выбор Аляски для встречи Путина и Трампа

Пинчук: Аляска выбрана для переговоров РФ и США ради экономического партнерства
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Попов / РИА Новости

Аляска выбрана для переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в первую очередь как зона экономического сотрудничества двух стран без учета украинской тематики, заявил политический обозреватель «Царьграда» Андрей Пинчук. По его словам, речь идет о вопросах Северного морского пути и добычи энергетических ресурсов и редкоземельных металлов на прилегающих к нему территориях.

Однако поскольку украинский вопрос является камнем преткновения в сотрудничестве Москвы и Вашингтона, лидерам необходимо будет принять решения и по нему, отметил Пинчук. Тут он выделил два возможных решения: заморозку конфликта по линии боевого столкновения и некий обмен территориями.

Также эксперт подчеркнул, что Аляска не является конечным пунктом в политическом процессе, «поскольку уже анонсирована следующая встреча Путина и Трампа в России».

Ранее 13 августа агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что официальные лица США и России перед встречей Трампа и Путина на Аляске обсуждают сделку, которая остановит конфликт на Украине по нынешним линиям фронта. По словам людей, знакомых с ходом обсуждений, предполагается, что Россия оставит за собой контроль над частями Херсонской и Запорожской областей Украины.

