Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:05, 13 августа 2025Бывший СССР

В России пообещали изучить мост Трампа

МИД РФ: Россия изучит «мост Трампа» между частями Азербайджана в Армении
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Россия изучит проект транспортного коридора между частями Азербайджана через Зангезурский коридор в Армении. Об этом сообщает заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Фадеев, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Что касается "дороги Трампа", то МИД России изучит детали проекта, который, кстати, пока не обнародован. И как мы уже отмечали, подключение в данном случае внерегиональных сил на Южном Кавказе должно бы продвигать мирную повестку, а не создавать новых проблем и новых разделительных линий», — заявил дипломат.

Он также отметил, что членство Армении в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и присутствие пограничников России в Сюникской области (регион, где находится Зангезурский коридор) являются факторами, с которыми необходимо считаться.

8 августа лидеры США, Армении и Азербайджана Дональд Трамп, Никол Пашинян и Ильхам Алиев подписали совместное парафированное соглашение, касающиеся мирного урегулирования конфликта между Ереваном и Баку. Документ стал первым шагом к подписанию полноценного мирного договора между двумя странами. Это первый международный акт между двумя постсоветскими республиками с момента обретения ими независимости в 1991 году.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россиянам стали приходить уведомления о включении данных в электронный реестр повесток

    В Белоруссии анонсировали учения по планированию применения ядерного оружия и «Орешника»

    Новое лазерное оружие России смогло уничтожить дрон ВСУ за несколько секунд. Что о нем известно?

    Вдова солиста «На-На» заявила о проблемах со здоровьем после потери мужа

    Стало известно о разделе имущества Дибровых

    Вероятность отказа Трампа от поддержки Украины после переговоров с Путиным оценили

    «Роскосмос» рассказал о работе спутника «Кондор-ФКА»

    Хирург назвала возможные пластические операции Елизаветы Боярской

    В России рассказали о переговорах с Баку о задержанных гражданах РФ

    Российские потребители витаминов начали переходить на БАДы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости