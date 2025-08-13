В России пообещали изучить мост Трампа

МИД РФ: Россия изучит «мост Трампа» между частями Азербайджана в Армении

Россия изучит проект транспортного коридора между частями Азербайджана через Зангезурский коридор в Армении. Об этом сообщает заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Фадеев, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Что касается "дороги Трампа", то МИД России изучит детали проекта, который, кстати, пока не обнародован. И как мы уже отмечали, подключение в данном случае внерегиональных сил на Южном Кавказе должно бы продвигать мирную повестку, а не создавать новых проблем и новых разделительных линий», — заявил дипломат.

Он также отметил, что членство Армении в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и присутствие пограничников России в Сюникской области (регион, где находится Зангезурский коридор) являются факторами, с которыми необходимо считаться.

8 августа лидеры США, Армении и Азербайджана Дональд Трамп, Никол Пашинян и Ильхам Алиев подписали совместное парафированное соглашение, касающиеся мирного урегулирования конфликта между Ереваном и Баку. Документ стал первым шагом к подписанию полноценного мирного договора между двумя странами. Это первый международный акт между двумя постсоветскими республиками с момента обретения ими независимости в 1991 году.