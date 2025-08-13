В России призвали исправить ошибки Байдена

Дмитриев заявил о необходимости исправить ошибки Байдена

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил о необходимости исправить ошибки экс-президента США Джо Байдена. Об этом он написал в соцсети X.

Таким образом Дмитриев прокомментировал заявление Белого дома о том, что действующий американский лидер Дональд Трамп является «президентом мира». «Миру нужны мир и безопасность. Ошибки Байдена необходимо исправить», — подчеркнул он.

Белый дом сопроводил пост изображением, на котором указан список стран, выступивших за выдвижение Трампа на Нобелевскую премию мира.

Ранее Дмитриев призвал отпраздновать, что время Байдена в политике истекло до того, как он втянул мир в третью мировую.