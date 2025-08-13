Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:55, 13 августа 2025Мир

В России призвали исправить ошибки Байдена

Дмитриев заявил о необходимости исправить ошибки Байдена
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил о необходимости исправить ошибки экс-президента США Джо Байдена. Об этом он написал в соцсети X.

Таким образом Дмитриев прокомментировал заявление Белого дома о том, что действующий американский лидер Дональд Трамп является «президентом мира». «Миру нужны мир и безопасность. Ошибки Байдена необходимо исправить», — подчеркнул он.

Белый дом сопроводил пост изображением, на котором указан список стран, выступивших за выдвижение Трампа на Нобелевскую премию мира.

Ранее Дмитриев призвал отпраздновать, что время Байдена в политике истекло до того, как он втянул мир в третью мировую.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский заявил о победе Путина

    На Западе уточнили место встречи Путина и Трампа

    Учительница занялась сексом с 11-летним школьником и обвинила его в приставаниях

    Индия заявила об «изменившей правила игры» российской С-400

    Удар молнии убил табун лошадей в российском регионе

    В Сирии задумались о возвращении российских военных

    В России призвали исправить ошибки Байдена

    ВСУ атаковали Волгоградскую область

    «Радиостанция Судного дня» повторила звучавшие перед началом СВО послания

    Экс-премьер Украины оценил возможности Путина и Трампа в достижении мира

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости