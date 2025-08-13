Экономика
18:41, 13 августа 2025

В России призвали отправить радиоактивные автомобили обратно в Китай

Ольшанский: Радиоактивные китайские гибридные автомобили нужно отправить в КНР
Вячеслав Агапов

Фото: Tatiana Meel / Reuters

Радиоактивные китайские гибридные автомобили нужно отправить обратно производителю. Об этом заявил вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский, его слова приводит НСН.

Ранее ученые Пермского Политеха выяснили, что радиационный фон китайских гибридов превышает норму в восемь раз. Радиацию излучают тяговый мотор, инверторы и литийионная батарея. Длительное пребывание в такой машине может вызвать неврологические сбои, депрессию и даже онкологические заболевания, заявили эксперты.

«Эти машины нужно немедленно снять с продажи, проинформировать наших граждан, покупателей. Все машины, которые были проданы, надо отозвать и деньги вернуть. Роспотребнадзор совместно с прокуратурой должен это все это сделать», — призвал Ольшанский.

Как сообщал ранее Bloomberg, китайские гибридные автомобили захватили рекордную долю рынка Европы. В мае компании из КНР во главе с BYD и SAIC Motor заняли рекордную долю в сегменте гибридов 9 процентов. С учетом моделей с двигателями внутреннего сгорания доля автомобилей китайских брендов, зарегистрированных в Европе, впервые превысила 5 процентов.

