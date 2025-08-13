Россия
В России «воскресили» мужчину

В Челябинской области суд признал мужчину живым после юридической смерти
Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Чебяниской области суд «воскресил» мужчину. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры в Telegram.

Речь идет о мужчине 1962 года рождения, который находился в одном из центров адаптации. Когда он назвал себя, выяснилось, что в базе данных есть информация о его смерти в 2023 году.

Решение о признании россиянина не выжившим было обжаловано надзорным ведомством. Суд требования удовлетворил.

Ранее в похожей ситуации оказался житель Петербурга, который узнал о собственной смерти. Ошибка произошла из-за смерти в Сибири его двойника — у них совпадали фамилия, имя, отчество и год рождения.

