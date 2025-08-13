Россия
12:49, 13 августа 2025Россия

В России возмутились продажей «формирующей любовь к исламу» куклы в хиджабе

В РФ в онлайн-магазине для детей заметили говорящую по-арабски куклу в хиджабе
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Скриншот: сайт магазина «Детский мир»

В российском онлайн магазине для детей доступна к покупке говорящая по-арабски кукла в хиджабе. На появившийся в каталоге товар обратил внимание автор Telegram-канала «Колоколъ».

На сайте продавца товар представлен как «мусульманская кукла». Она представляет собой фигуру девочки с голубыми глазами, голова которой покрыта белым платком, который в исламской культуре называют хиджабом.

Из карточки товара следует, что кукла – интерактивная и способствует «формированию любви к исламским традициям с раннего возраста». В частности, она «помогает малышу выучить основные зикры, произносит приветствие на арабском языке, обучает Аль-Басмаляh, таhлиль "Ля иляhа илляллаh", такбир "Аллаhу Акбар", тахьмид "АльхьамдулиЛлаh", тасбих "Субхьаналлаh"», — указано в описании. Использование нехарактерных для русского языка символов может быть обусловлено стремлением передать арабскую фонетику. Одной из функций куклы названо духовное развитие ребенка.

Автор канала возмутился появлением игрушек религиозной направленности на одной из главных площадок, торгующих товарами для детей.

Ранее в России заявили о попытках «исламизировать» молоко. Волонтер Алексей Живов обвинил один из молокозаводов Поволжья в том, что он якобы отказался закупать у фермеров сырье без сертификата халяльности. «Что происходит?» — задался вопросом общественник.

    Все новости