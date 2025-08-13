В российском регионе подростка унесло в море на надувном матрасе

На Сахалине подростка на надувном матрасе унесло в море в районе Корсаково. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС в Telegram-канале.

Отмечается, что на берегу отдыхала группа подростков. Один из них решил поплавать на матрасе, однако в какой-то момент его начало уносить от берега.

Рядом находился инспектор ГИМС Роман Козиков. На катере он отправился за подростком и доставил его на берег. Медицинская помощь мальчику не потребовалась.

