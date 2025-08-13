Россия
19:41, 13 августа 2025Россия

В российском регионе подростка унесло в море на надувном матрасе

На Сахалине подростка на надувном матрасе унесло в море
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: BetterPhoto / Shutterstock / Fotodom

На Сахалине подростка на надувном матрасе унесло в море в районе Корсаково. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС в Telegram-канале.

Отмечается, что на берегу отдыхала группа подростков. Один из них решил поплавать на матрасе, однако в какой-то момент его начало уносить от берега.

Рядом находился инспектор ГИМС Роман Козиков. На катере он отправился за подростком и доставил его на берег. Медицинская помощь мальчику не потребовалась.

Ранее в Кабардино-Балкарской Республике 13-летнего мальчика с детским церебральным параличом унесло течением на реке Терек. К его поиску привлекли спасателей.

