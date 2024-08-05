13-летнего мальчика с ДЦП унесло течением на российской реке

В КБР спасатели третьи сутки ищут унесенного течением 13-летнего мальчика с ДЦП

В Кабардино-Балкарской Республике (КБР) спасатели третьи сутки ищут 13-летнего мальчика, унесенного течением реки Терек в районе станицы Александровская. Об этом сообщило региональное МЧС в Telegram.

Как уточнили в ведомстве, инцидент произошел 3 августа. В поисках задействованы 15 человек, 3 единицы техники и 3 плавательных средства.

В свою очередь, Telegram-канал Mash Gor выяснил, что подросток с детским церебральным параличом (ДЦП) прогуливался с отцом и братьями у реки, когда спустился к берегу, поскользнулся и упал. В результате течение мгновенно унесло мальчика-инвалида. По информации издания, на месте происшествия скорость потока воды достигает шести метров в секунду. Также из-за таяния ледников в этом районе наблюдается высокий уровень воды.

Ранее в Челябинской области 14-летний мальчик пропал из машины, пока его мать ходила за грибами, а отец отлучился на 5-10 минут. Вернувшись, мужчина обнаружил отсутствие сына. При этом его личные вещи остались на месте. В результате подростка без признаков жизни нашли в болоте в двух километрах от места исчезновения.