15:16, 13 августа 2025

В Санкт-Петербурге простились с Иваном Краско

В Санкт-Петербургском театре имени Комиссаржевской простились с Иваном Краско
Андрей Шеньшаков

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В Санкт-Петербурге состоялась церемония прощания с народным артистом России Иваном Краско. Об этом сообщает издание «Известия».

Сообщается, что траурная церемония прошла в академическом драматическом театре имени В. Ф. Комиссаржевской и завершилась под аплодисменты собравшихся. На сцене были зачитаны телеграммы с соболезнованиями, а гроб вынесли из театра под аплодисменты и крики «Браво!».

Также известно, что, согласно последней воле самого Краско, он был в военно-морском кителе с погонами капитан-лейтенанта. Артиста похоронят на Комаровском мемориальном кладбище.

Ранее стало известно, что артист Иван Краско хотел подарить участникам специальной военной операции (СВО) автомобиль.

