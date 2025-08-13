В США рассказали о посланном России сигнале

NI: Разместив бомбардировщики B-1B Lancer в Норвегии, США послали России сигнал

Разместив бомбардировщики B-1B Lancer в Норвегии, США послали сигнал России, на который она обратит внимание. Такое мнение выразило американское издание The National Interest (NI).

«Кремль, несомненно, обратит внимание на бомбардировщики B-1B Lancers ВВС США, проводящие учения с истребителями НАТО в этом регионе (Северная Европа — прим. «Ленты.ру»)», — рассказывается в материале.

Издание подчеркнуло, что операция планировалась несколько недель. При этом NI указало на то, что Вашингтон послал военные воздушные суда на границу с Россией в преддверии переговоров президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа на Аляске 15 августа.

12 августа стало известно, что Трамп принял решение перебросить три стратегических бомбардировщика B-1B Lancer на авиабазу Эрланд в Норвегии, располагающуюся у границы с Россией. Уточнялось, что бомбардировщики должны выполнить несколько миссий в рамках военных учений НАТО и ее европейских союзников.