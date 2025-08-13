Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:40, 13 августа 2025Интернет и СМИ

В США рассказали о посланном России сигнале

NI: Разместив бомбардировщики B-1B Lancer в Норвегии, США послали России сигнал
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Air Force photo / Airman 1st Class Jacob Skovo / Reuters

Разместив бомбардировщики B-1B Lancer в Норвегии, США послали сигнал России, на который она обратит внимание. Такое мнение выразило американское издание The National Interest (NI).

«Кремль, несомненно, обратит внимание на бомбардировщики B-1B Lancers ВВС США, проводящие учения с истребителями НАТО в этом регионе (Северная Европа — прим. «Ленты.ру»)», — рассказывается в материале.

Издание подчеркнуло, что операция планировалась несколько недель. При этом NI указало на то, что Вашингтон послал военные воздушные суда на границу с Россией в преддверии переговоров президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа на Аляске 15 августа.

12 августа стало известно, что Трамп принял решение перебросить три стратегических бомбардировщика B-1B Lancer на авиабазу Эрланд в Норвегии, располагающуюся у границы с Россией. Уточнялось, что бомбардировщики должны выполнить несколько миссий в рамках военных учений НАТО и ее европейских союзников.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты детали переговоров России и США перед встречей Путина и Трампа

    В Госдуме порассуждали об отмене домашних заданий

    Владельца танкера «Волгонефть-212» оштрафовали на десятки миллиардов рублей

    Подтверждено участие Лаврова в саммите на Аляске

    В России высказались о проблеме Трампа перед переговорами с Путиным

    30-летняя сиделка Ивана Краско высказалась о романтических чувствах к актеру

    В США рассказали о посланном России сигнале

    Стало известно о подарке Ивана Краско для бойцов СВО

    107-летняя женщина поделилась философскими и не очень секретами долголетия

    В Киеве раскрыли наихудший для Украины сценарий переговоров Путина и Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости