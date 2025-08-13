Мир
04:39, 13 августа 2025

В США рассказали о разочаровании европейцев из-за Уиткоффа

CNN: Европейские чиновники разочарованы отсутствием ясности со стороны Уиткоффа
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool / Reuters

Европейские чиновники разочарованы отсутствием ясности со стороны спецпосланника президента Соединенных Штатов Америки Стива Уиткоффа, так как он не раскрыл детали разговора с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает CNN.

«Уиткофф посетил Москву в прошлую среду для встречи с Путиным, которая привела к решению о встрече [президентов РФ и США]. Тем не менее, до сих пор остается в значительной степени неизвестным то, что именно сказал Путин на встрече»,— отмечает американский телеканал.

Согласно информации CNN, европейские чиновники большую часть недели пытались выяснить параметры соглашения по Украине, предложенного спецпосланнику Путиным.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Стив Уиткофф передал Киеву сигнал от России о готовности к завершению конфликта. При этом, добавил он, Уиткофф подчеркнул, что Киев должен будет пойти на территориальные уступки.

