Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:29, 13 августа 2025Бывший СССР

В украинском городе прогремел взрыв

«Страна.ua»: В украинском городе Сумы прогремел взрыв
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

В украинском городе Сумы прогремел взрыв. Об этом сообщается в Telegram-канале «Страна.ua».

«Взрыв в Сумах», — говорится в сообщении. Также взрывы были слышны в Черниговской области страны.

Ранее полковник в отставке и военный эксперт Анатолий Матвийчук сообщил, что ВС России могут окружить ВСУ в стратегически важном Красноармейске.

До этого военный эксперт Андрей Марочко рассказал о прорыве российских войск в Харьковской области. Он пояснил, что бойцы ВС РФ выбили подразделения ВСУ с позиций у населенного пункта Хатнее.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Тысячи боевиков сложили оружие в ЦАР. Какую роль в этом сыграла ЧВК «Вагнер»?

    Аэропорт Волгограда временно ограничил работу

    США потребовали от ЕС «заткнуться или действовать» в деле санкций

    В Польше задумались об отмене помощи украинским беженцам

    Мировому рынку нефти предрекли дисбаланс

    Зеленский опубликовал кадры с онлайн-встречи с лидерами стран Запада

    «Краснодар» разгромил «Динамо» в Кубке России

    Мерц сообщил об обещании Трампа по встрече на Аляске

    Захарова вспомнила стихотворение Михалкова после встречи Зеленского

    Суд в США разрешил Трампу сократить иностранную помощь

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости