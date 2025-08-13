В украинском городе прогремел взрыв

«Страна.ua»: В украинском городе Сумы прогремел взрыв

В украинском городе Сумы прогремел взрыв. Об этом сообщается в Telegram-канале «Страна.ua».

«Взрыв в Сумах», — говорится в сообщении. Также взрывы были слышны в Черниговской области страны.

Ранее полковник в отставке и военный эксперт Анатолий Матвийчук сообщил, что ВС России могут окружить ВСУ в стратегически важном Красноармейске.

До этого военный эксперт Андрей Марочко рассказал о прорыве российских войск в Харьковской области. Он пояснил, что бойцы ВС РФ выбили подразделения ВСУ с позиций у населенного пункта Хатнее.