19:43, 13 августа 2025

Внешность известной актрисы после подтяжки лица напугала общественность

Мария Винар

Фото: Clint Brewer Photography / NORTH / Backgrid USA / Legion-media

Американская комедиантка и актриса Кэти Гриффин попала в объективы папарацци после подтяжки лица и напугала общественность. Соответствующие фото и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

64-летнюю знаменитость заметили в Малибу, когда она выходила из студии пилатеса. Так, она предстала перед камерами в черных лосинах, оранжевой футболке и солнцезащитных очках. Помимо этого, актриса была с белой сумкой с синим абстрактным принтом, а волосы уложила в пучок.

Читатели портала удивились новой внешности телезвезды и принялись обсуждать ее в комментариях под материалом. «Жена Пеннивайза», «Эта женщина — просто ужас. Если она так стремится к самосовершенствованию, ей стоит задуматься о новой прическе», «Она сделала столько подтяжек лица, что начала лысеть», «Ни один пластический хирург не сможет исправить это уродство», «Чтобы она стала выглядеть хорошо, ей понадобится полная пересадка головы», «Как в фильме ужасов», — высказывались они.

В июле британская модель, дизайнер, певица и писательница Кэти Прайс оценила свою естественную внешность фразой «Боже, какая я уродина».

