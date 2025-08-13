Мир
09:53, 13 августа 2025Мир

Военные на Аляске запустили воздушный шар в сторону России

ADN: Военные США запустили с Аляски воздушный шар в сторону России
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: U.S. Department of Defense / Reuters

Американские военные в рамках учений Arctic Edge 2025 запустили с Аляски воздушный шар с неизвестной нагрузкой, траектория его полета была направлена в сторону России. Запуск состоялся 5 августа, сообщает Anchorage Daily News.

«5 августа жители юго-центральной части Аляски заметили необычное явление в небе: большой бело-серебристый воздушный шар, который нес неопознанную нагрузку (...) Как выяснилось, шар был частью учений американских военных, проходивших на Аляске (...) Учения, направленные в сторону России, включают мероприятия в Номе, Коцебу, Колд-Бей и других районах вблизи морской границы США и России», — передает издание.

Отмечается, что организаторами Arctic Edge 2025 являются Северное командование Вооруженных сил (ВС) США и Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD). Военные учения включают в себя отработку навыков отслеживания и перехвата приближающихся крылатых ракет.

Ранее США перебросили три стратегических бомбардировщика B-1B Lancer своих Военно-воздушных сил (ВВС) на авиабазу Эрланд в Норвегии, которая находится у границы с Россией. Они выполнят несколько миссий под руководством союзников по НАТО.

