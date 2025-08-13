Забота о себе
07:17, 13 августа 2025Забота о себе

Вред от просмотра порно оценили

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Marko Aliaksandr / Shutterstock / Fotodom

Сексолог Фотиния Ефремова заявила, что для оценки вреда от просмотра порно необходимо знать контекст. Об этом она рассказала в интервью для YouTube-канала «Раскадровка».

Как пояснила Ефремова, если человек отказывается от отношений, и у него накапливается сексуальное напряжение, то порно не принесет вреда. Бывают ситуации, когда партнер есть, но половой акт с ним кажется обременительным, а фильмы для взрослых дают быструю разрядку. В таком случае это уже проблема, отметила специалистка.

Также, продолжила она, если человек, будучи в отношениях, мастурбирует при просмотре порно, но может контролировать этот процесс, в этом нет ничего плохого. Однако, как отметила Ефремова, навязчивое самоудовлетворение и длительное времяпрепровождение на подобных сайтах затрудняет вхождение в адекватную сексуальную жизнь с партнером.

Ранее врач Вера Сережина рассказала об опасности секса в жару. По ее словам, в такую погоду при плотном телесном контакте повышается риск развития дерматита.

