16:10, 13 августа 2025Экономика

Всемирно известный производитель фотопленки приготовился к краху

Кирилл Луцюк

Фото: JOKE777/ Shutterstock / Fotodom  

Компания с 133-летним стажем, Eastman Kodak, предупредила инвесторов, что, возможно, ее существование подходит к концу. Об этом сообщило CNN.

Как гласит недавний отчет этого старейшего производителя фотоматериалов, у него не осталось «гарантированного финансирования или доступной ликвидности» для погашения предстоящих долговых обязательств на сумму около 500 миллионов долларов. Такое положение дел вызывает серьезные сомнения в способности компании продолжать деятельность.

В связи с этим издание напомнило, что в 1970-х годах на долю этой компании приходилось 90 процентов продаж фотопленки и 85 процентов продаж фотоаппаратов в США. Однако сохранить эти позиции ей не удалось. Kodak не сумела извлечь выгоду из развития цифровых технологий, а в 2012 году объявила о банкротстве. На момент подачи соответствующего заявления у нее было 100 тысяч кредиторов. Общий размер долга оценивался в 6,75 миллиарда долларов.

В 2020 году сообщалось о том, что руководство Kodak не смогло вдохнуть новую жизнь в эту компанию, хотя в какой-то момент ее акции подорожали в 12 раз. Однако потом разразился скандал, связанный с нарушениями законов об инсайдерской торговле, который серьезно подкосил легендарного производителя. Но главной причиной краха эксперты назвали неспособность оценить перспективы цифровой фотографии. Даже после того, как исследование, заказанное Kodak, показало, что революция в этом сегменте неизбежна, компания предпочла ничего не менять, но тратила деньги на исследования способов использования цифровых технологий для усовершенствования пленочных фотоаппаратов.

