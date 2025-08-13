ВСУ приступили к перегруппировке в Сумской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) проводят перегруппировку в Сумской области. Об этом РИА Новости заявили в российских силовых структурах.
Как утверждает собеседник агентства, ВСУ восстанавливают боеспособность штурмовых групп, готовясь к возобновлению атак.
Представитель силовых структур добавил, что за последние сутки интенсивность боев на сумском направлении уменьшилась, за исключением боев в районе населенного пункта Юнаковка.
Ранее военный блогер Юрий Подоляка сообщил о панике, начавшейся в рядах ВСУ в результате продвижения российских войск на красноармейском направлении. Он также отметил, что украинские власти начали спешную эвакуацию из населенных пунктов западнее Краматорска.