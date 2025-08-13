Бывший СССР
08:34, 13 августа 2025Бывший СССР

ВСУ приступили к перегруппировке в Сумской области

РИА Новости: ВСУ проводят перегруппировку в Сумской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) проводят перегруппировку в Сумской области. Об этом РИА Новости заявили в российских силовых структурах.

Как утверждает собеседник агентства, ВСУ восстанавливают боеспособность штурмовых групп, готовясь к возобновлению атак.

Представитель силовых структур добавил, что за последние сутки интенсивность боев на сумском направлении уменьшилась, за исключением боев в районе населенного пункта Юнаковка.

Ранее военный блогер Юрий Подоляка сообщил о панике, начавшейся в рядах ВСУ в результате продвижения российских войск на красноармейском направлении. Он также отметил, что украинские власти начали спешную эвакуацию из населенных пунктов западнее Краматорска.

