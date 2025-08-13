Японец приехал в Россию и пришел в шок со словами «они такие длинные»

Японец Хироши о России: Каждый поход за покупками — это маленькое открытие

Японец Хироши приехал в Россию по работе и пришел в шок от местных магазинов. Больше всего его удивили размеры некоторых товаров, в частности, хлеба. О поездке иностранца рассказывает «Царьград».

«Они такие длинные!» — изумился турист, глядя на то, как одна из покупательниц берет багет с полки магазина. Как отмечает «Царьград», в родной стране Хироши хлеб продается маленькими порциями в индивидуальной упаковке.

Также он обратил внимание на литровые пакеты молока, огромные торты и банки с соленьями. «Вы действительно съедаете весь этот торт?» — недоумевал Хироши, глядя на «Прагу».

Помимо ассортимента, его также поразили технологии, а именно — возможность бесконтактной оплаты. Все это также сопровождалось душевными рекомендациями продавщиц, которые объясняли, как лучше приготовить блюдо из купленных продуктов.

«В Японии кассиры говорят одинаковые фразы одинаковым тоном. Здесь же я вижу настоящих людей с характером», — поделился иностранец.

