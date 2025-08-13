Мир
22:48, 13 августа 2025Мир

Захарова вспомнила стихотворение Михалкова после встречи Зеленского

Захарова сравнила лидеров ЕС и Зеленского с героями стихотворения Михалкова
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя в своем Telegram-канале встречу президента Украины Владимира Зеленского и лидеров стран-членов Евросоюза (ЕС), вспомнила стихотворение Сергея Михалков «А что у вас?», сравнив политиков с героями произведения.

«Зеленский показал, как выглядела встреча глав ряда западных стран в преддверии российско-американского саммита. Напомнило бессмертное стихотворение Сергея Михалкова», — написала Захарова.

Официальный представитель МИД привела целиком стихотворение, известное по строчкам «Дело было вечером, делать было нечего».

Ранее депутат Верховной Рады Артем Дмитрук обратил внимание на странное поведение Зеленского на пресс-конференции в Берлине. На видеозаписи, которую опубликовал депутат, украинский лидер выглядит усталым, у него бегают глаза и подергиваются губы.

