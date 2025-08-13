AT: Зеленский отвергает уступки территорий так, будто Киев побеждает в конфликте

Украина проигрывает России на поле боя, однако лидер республики Владимир Зеленский ведет себя так, будто Киев одерживает победу. Об этом пишет американский портал American Thinker (AT).

Отмечается, что Зеленский перед встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа отверг возможную уступку Киевом территорий. «Зеленский говорит как человек, уверенный, что он побеждает, как будто это Москва просит мира. Это фантазия. Украина не выигрывает — даже не близко», — раскритиковали его позицию в материале.

В действительности Украина медленно, но неумолимо проигрывает, добавили в AT. Если конфликт затянется, в конце концов падет и сам Киев, также предположил автор.

«Зеленский клянется, что не будет уступать территории, однако (...) именно это он и делает — обменивает землю и солдат, акр за акром, село за селом, подразделение за подразделением, в обмен на время. Время, нужное ему для того, чтобы втянуть Америку и Европу глубже в конфликт», — подчеркнули в AT.

Ранее Зеленский заявил, что Путин и Трамп не могут принять никаких решений, касающихся Украины, без представителей Киева. Вместе с тем он анонсировал трехстороннюю встречу с лидерами России и США.

Путин и Трамп проведут встречу на Аляске 15 августа.