Из жизни
03:33, 13 августа 2025Из жизни

Жена отрезала мужу гениталии

Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: tanawit sabprasan / Getty Images

В Индии семейная ссора закончилась тем, что женщина отрезала мужу гениталии. Об этом сообщает Times of India.

Инцидент произошел в субботу вечером, 9 августа, в деревне Фасагандж Качнау, штат Бихар. 38-летний Ансар Ахмад поспорил со своей второй женой Назнин Бано. По данным полиции, хотя у мужчины было две супруги, семья оставалось бездетной, что часто приводило к конфликтам.

Тяжелораненого Ахмада доставили в местную больницу, а затем перевели в специализированную клинику в Раебарели. Назнин Бано задержана и допрашивается. «Расследование продолжается», — заявил старший офицер полиции Рагвендра.

Ранее в Бразилии мужчина расправился с любовником жены и отрезал ему гениталии. 38-летний Адилсон Феррейра да Силва ворвался в дом своего соперника Нильтона Вьейры-младшего и зарубил его мачете.

    Обсудить
