Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
02:36, 13 августа 2025Интернет и СМИ

Женщина после рождения внука догадалась о страшной тайне дочери

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: freestocks / Unsplash

Пользовательница Reddit с ником Ok-Cantaloupe3493 рассказала о проблеме, возникшей в ее семье после рождения внука. По словам автора, она догадалась о страшной тайне 32-летней дочери после того, как та озвучила несколько условий, касающихся контактов с младенцем.

«Большинство из них (условий) были разумными, например, всегда мыть руки или уважать ее личную жизнь. Однако затем она заявила, что ее дедушку — моего отца — никогда нельзя оставлять наедине с правнучкой. Это показалось мне странным и неожиданным, но в ответ на все вопросы она просто повторяла одно и то же правило», — написала женщина.

Материалы по теме:
«Злое и жестокое чудовище» Как «лучший пользователь Reddit» оказался педофилом, который истязал собственного сына?
«Злое и жестокое чудовище»Как «лучший пользователь Reddit» оказался педофилом, который истязал собственного сына?
30 июля 2024
Наркотики, изнасилования и море алкоголя. Что творится за кулисами одного из самых популярных реалити-шоу о любви?
Наркотики, изнасилования и море алкоголя.Что творится за кулисами одного из самых популярных реалити-шоу о любви?
8 ноября 2024

Она вспомнила, что отношения ее дочери с собственным дедом никогда не ладились, она всегда пропускала семейные мероприятия, на которых он мог бы появиться, и практически никак не поддерживала с ним общение.

«Мне потребовалась целая вечность, чтобы понять, в чем была проблема. Она посмотрела на меня и твердо повторила, что ему ни при каких обстоятельствах нельзя находиться наедине с ее ребенком. В этот момент я начала подозревать, что он сделал что-то очень плохое с ней в детстве. Когда я спросила, так ли это, прикасался ли он к ней или что-то в этом роде, она просто разрыдалась и сказала, что не хочет об этом говорить», — добавила женщина.

Другие пользователи согласились с догадкой автора о том, что ее дочь в юности пережила насилие со стороны собственного дедушки. Они раскритиковали Ok-Cantaloupe3493 за то, что многие годы назад она, скорее всего, не шла на контакт с дочерью и не смогла понять причины ее психологических проблем.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала, как устроила девичник и, пообщавшись с сестрой жениха, узнала о его друге жуткую правду. Невеста призналась, что не знает, как ей поступить в этой ситуации.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский заявил о победе Путина

    Россиянин лишился половины тела спасения жизни

    Женщина после рождения внука догадалась о страшной тайне дочери

    Россиянам назвали оптимальную частоту секса

    В Британии назвали возможный итог встречи Путина и Трампа

    В США поезд с опасным грузом сошел с рельсов

    На Западе уточнили место встречи Путина и Трампа

    Учительница занялась сексом с 11-летним школьником и обвинила его в приставаниях

    Индия заявила об «изменившей правила игры» российской С-400

    Удар молнии убил табун лошадей в российском регионе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости