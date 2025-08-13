Женщины с Кавказа массово разрезали щеки ради ямочек

Mash: Женщины с Кавказа массово сделали димплэктомию ради ямочек на щеках

Жительницы Кавказа массово обратились к хирургам ради создания ямочек на щеках. Об этом сообщает Mash.

Женщины все чаще делают димплэктомию, в ходе которой хирург делает небольшой разрез на внутренней стороне щеки и удаляет небольшой участок жировой ткани, после чего подшивает кожу к мышце. Таким образом создается углубление, которое при улыбке выглядит как ямочка. Операция проводится под местной анестезией и длится около 30 минут.

Отмечается, что в июне таких процедур проводили от 3 до 5 в месяц, а сейчас минимум один человек делает это в день, а в месяц выходит около 40 вмешательств. В связи с увеличением спроса выросла и цена димплэктомии — с 15 до 25 тысяч рублей и выше.

