Жительница Колодезей рассказала о заходе российских войск в село

Жительница Золотых Колодезей подтвердила контроль ВС России над селом

Жительница села Золотой Колодезь подтвердила заход Вооруженных сил (ВС) России в населенный пункт. Об этом сообщает Telegram-канал «Доброполье».

«Сказали, кто хочет, можете забирать хозяйство и уезжать (...) Но говорит, что их [российских войск] там уже очень много», — написала женщина.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко рассказал, что бойцы ВС РФ выбили подразделения противника из села Колодези в Донецкой Народной Республике. Сейчас идут бои за его пределами, также российские бойцы зачищают окрестности села от военных Вооруженных сил Украины.

Военкоры сообщили, что бои за Колодези начались 6 августа, и село было зачищено за неделю.