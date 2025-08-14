14 августа в России отмечают День подразделения по борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий МВД. В мире празднуют День ящерицы. У православных верующих начинается Успенский пост. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники отмечают 14 августа и кто из знаменитостей родился в этот день.

Праздники в России

День подразделения по борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий МВД РФ

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Потребность создать в структуре МВД РФ подразделение, которое будет заниматься расследованием преступлений в сфере информационных технологий, возникла в начале 1990-х. Так, в октябре 1992 года было создано Бюро специальных мероприятий при МВД России, а позже начало работу Управление «К».

В обязанности сотрудников Управления «К» входят борьба с нарушением авторских и смежных прав, распространением в Интернете вредоносных и запрещенных материалов, а также выявление использования поддельных банковских карт и другие задачи.

Праздники в мире

Всемирный день ящерицы

Точно не известно — когда и по чьей инициативе был установлен праздник. По одной из версий, авторство приписывается американскому биологу Джону Хантеру, который в 2004 году придумал День, призванный привлечь внимание к роли пресмыкающихся в экосистеме планеты.

До наших дней в природе сохранились более 3 000 видов ящериц. Они составляют почти половину всех сохранившихся на планете рептилий.

Какие еще праздники отмечают в мире 14 августа

Праздник воспаленного воображения;

День сведения татуировки;

День фруктового мороженого в США.

Какой церковный праздник 14 августа

Начало Успенского поста

Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»

Православные верующие входят в Успенский пост, который предшествует празднику Успения Богородицы — в этот день верующие вспоминают о том, как святая Дева Мария завершила свой путь на Земле.

Успенский пост продлится с 14 по 28 августа — это один из самых коротких православных постов, однако по строгости его можно сравнить в Великим.

Изнесение Честных Древ Животворящего Креста Господня

Честное Древо Животворящего Креста — это частица креста, на котором был распят Иисус Христос. Еще в древние времена в Византии сложилась традиция выносить на улицы частицу креста, чтобы народ мог поклониться святыне и излечиться от болезней. В греческом часослове 1897 года так и сказано, что праздник ввели «По причине болезней, весьма часто бывавших в августе».

В народе этот праздник называют Медовым Спасом. На Руси в этот день было принято собирать урожай меда и освящать соты. Собранный мед делили на части: одну пасечник оставлял себе, другую отдавал священнослужителям, и еще часть — на угощение детям и нуждающимся.

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Какие еще церковные праздники отмечают 14 августа

День памяти семи мучеников Маккавеев;

Обретение мощей преподобной Софии Суздальской;

День памяти мучеников в Пергии Памфилийской;

День памяти священномученика Димитрия Павского, пресвитера.

Приметы на 14 августа

Если на Медовый Спас идет дождь, значит, весь год в регионе не будет лесных пожаров.

Отдать часть освященного меда неимущим — заслужить прощение грехов;

Перед тем как съесть ложку меда, надо загадать желание — оно обязательно сбудется.

Кто родился 14 августа

Английский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе Джон Голсуорси наиболее известен как автор цикла «Сага о Форсайтах». Также он написал романы «Лебединая песня», «Темный цветок», «Сильнее смерти», повесть «Цвет яблони» и ряд других произведений.

Фото: Mario Anzuoni /Reuters

Американская актриса кино и телевидения Мила Кунис родилась в Черновцах Украинской ССР, в еврейской семье, которая в начале 90-х перебралась в США. Настоящее имя актрисы — Милена Марковна Кунис.

В 14 лет Мила Кунис получила роль в сериале «Шоу-70», в котором снималась в течение восьми лет. С 1999 года она озвучивает Мег Гриффин в мультфильме «Гриффины». Широкому зрителю Мила Кунис известна по фильмам «В пролете», «Макс Пэйн», «Книга Илая», «Секс по дружбе», «Третий лишний», «Черный лебедь» и другим.

Кто еще родился 14 августа