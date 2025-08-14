Акинфеев рассказал о предложении Капелло о переходе в Баварию

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о том, были ли у него предложения от европейских клубов. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Игрок отметил, что он не слышал об официальных обращениях в клуб и не видел никаких бумаг. При этом перед чемпионатом мира 2014 года в Бразилии к Акинфееву с предложением обратился главный тренер сборной России Фабио Капелло.

«Я договорился с "Баварией». Поедешь? Будешь вторым после Нойера?» Ответил: "Нет, Фабио. Я не поеду под Нойером сидеть"», — рассказал Акинфеев.

39-летний Акинфеев выступает за московский клуб на протяжении всей карьеры. Вместе с армейцами вратарь шесть раз стал чемпионом России, а также завоевывал Кубок УЕФА.