Боец ВСУ послушался родителей и сдался в плен

ТАСС: Боец ВСУ сдался в плен по совету родителей
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Алексей Левченко послушался совета родителей и сдался в плен Российской армией. Об этом украинский военный рассказал в беседе с ТАСС.

«На Украине у меня остались только тетка, сестры двоюродные и, пожалуй, все. Родители, старенькие родители уже болеют сильно, инвалиды. В принципе, мать мне так и говорила, что в Украине ничего хорошего тебя не ждет, если ты уйдешь в это называемое СЗЧ (самовольное оставление части). Пробуй выходить другими путями, то есть, выходить на Россию», — рассказал Левченко.

Он отметил, что родители ждут встречи с ним, однако из-за заболевания родственников этого может не произойти.

Ранее пленный военнослужащий ВСУ Иван призвал Киев заканчивать боевые действия и начать договариваться с Россией. По словам украинского военного, действия властей республики приводят к напрасным потерям.

