07:34, 15 августа 2025Спорт

Бывший глава «Формулы-1» рассказал о нереализованном плане проведения Гран-при СССР

Бывший глава «Формулы-1» Экклстоун: Мы старались организовать этап в СССР
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Marton Monus / Reuters

Бывший глава «Формулы-1» Берни Экклстоун рассказал о нереализованном плане проведения Гран-при СССР. Его слова приводит F1Destinations.

«Я нацеливался на то, чтобы болиды "Формулы-1" проехали по Красной площади. Мы изо всех сил старались организовать этап в СССР, но у нас ничего не получилось. Нам пришлось отложить планы, когда не стало Леонида Брежнева. В итоге мы не смогли продолжить переговоры с его преемниками», — рассказал он.

Экклстоун добавил, что всегда рассматривал «Формулу-1» в качестве чемпионата мира и хотел, чтобы СССР или Россия стали частью турнира. «Но нам пришлось в итоге отказаться от данной идеи», — резюмировал он.

Британец Экклстоун руководил «Формулой-1» на протяжении 40 лет и покинул пост в январе 2017 года. В период его работы в чемпионате был учрежден Гран-при России, который проводился в Олимпийском парке Сочи с 2014 года.

В 2023 году Экклстоуна обвинили в мошенничестве. В ходе слушаний в Королевском суде Саутуарка в Лондоне он признался, что не задекларировал активы на сумму 472 миллиона евро, находившиеся на счетах трастового фонда в Сингапуре. В итоге его приговорили к 17 месяцам тюрьмы условно.

